“El presidente Petro habla con base en rumores”: Consejo Superior de la Carrera Notarial

Paulina Gómez, representante de los notarios en el Consejo Superior de Carrera Notarial, habló en Mañanas Blu sobre la reciente suspensión de un concurso de notarios en el país.

De acuerdo con Gómez, el Consejo Superior de la Carrera Notarial no tiene conocimiento oficial sobre la supuesta venta de cupos para notarías en Colombia por valores de hasta 1000 millones de pesos, una afirmación realizada por el presidente Gustavo Petro y por la que se habría frenado el proceso.

"No hemos tenido ninguna información al respecto. Escuchando al presidente, uno entiende que él está hablando en base a un rumor que le llegó de un supuesto negocio de cupos para el próximo concurso de notarios. Eso es lo que tiene que aclarar el presidente, porque la Fiscalía debe estar conociendo ya con más detalles el caso y, según la fuente que tuvo el presidente", indicó Gómez.



Piden investigación a la Fiscalía

No obstante, destacó que el ministro de Justicia y el superintendente de Notariado y Registro han actuado de manera adecuada al trasladar estos rumores a la Fiscalía General de la Nación.

"El objetivo es que la Fiscalía inicie las investigaciones correspondientes lo antes posible y por el bien del país y de la institucionalidad notarial para aclarar la seriedad y profundidad de estas alegaciones y determinar quiénes son los responsables", enfatizó la funcionaria.

Desde la perspectiva de Gómez, el Consejo Superior de la Carrera ha mantenido una postura "muy vigilante" para garantizar que el concurso se desarrolle con plena transparencia y permita que quienes cumplan las condiciones señaladas en la ley puedan participar en condiciones de igual.

Escuche la entrevista aquí: