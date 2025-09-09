Consejo Superior de Carrera Notarial decidirá sobre nombramientos de notarios

El concurso público de méritos para el nombramiento de notarios en propiedad y el ingreso a carrera fue suspendido por el Ministerio de Hacienda, tras la solicitud hecha por la Procuraduría General de la Nación y las alertas anunciadas por el presidente Gustavo Petro.

Las críticas apuntan a posibles irregularidades en el proceso que lidera la Universidad Libre, entidad contratada por la Superintendencia de Notariado y Registro.

La Procuraduría solicitó al superintendente Roosvelt Rodríguez, este 8 de septiembre, evaluar la suspensión del contrato con la universidad, argumentando que el concurso podría estar vulnerando derechos fundamentales de los participantes.

Según el órgano de control, los concursantes no tienen la posibilidad de interponer recursos contra decisiones preliminares del operador ni contra las definitivas del Consejo Superior de Carrera Notarial (CSCN), lo que les impediría ejercer plenamente su derecho a la defensa frente a las listas de admitidos, las calificaciones de pruebas y entrevistas.

En medio de la presión pública y las advertencias de posibles casos de corrupción, el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Germán Ávila, anunció la suspensión temporal del concurso.

La decisión fue tomada un día después de que la Procuraduría advirtiera sobre riesgos en la financiación y la legalidad del proceso.

Ahora, el superintendente Roosvelt Rodríguez informó que, después sostener una reunión con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se concluyó la necesidad de convocar al Consejo Superior de Carrera Notarial “para que decida el asunto como quiera que la competencia le corresponde a ese organismo”.

Además, añadió que, en el transcurso de la noche de este 9 de septiembre, esperan tener respuesta sobre si suspende de manera definitiva el proceso o si da luz verde para su continuidad.