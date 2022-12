El próximo 24 de octubre se definiría liberación de 6 secuestrados por el ELN

El negociador de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, señaló que el cese bilateral del fuego con el ELN no implica que las fuerzas armadas dejen de combatir el crimen y aclaró que no hay lugares vedados para que la fuerza pública haga presencia.



“Esto que se firmó en Quito el 4 de septiembre no es al estilo Caguán. Aquí el Ejército se puede mover y cumplir con sus deberes. Si en estos 100 días cualquier grupo delincuencial es sorprendido en flagrancia, incluido el ELN, es deber de la fuerza pública combatirlo y no se contará como un rompimiento al cese al fuego”, explicó.



Le puede intresar: ELN propone hablar con las víctimas de Machuca para asumir responsabilidades.



Restrepo resaltó que la visita del papa fue el punto de arranque para que el ELN aceptara las condiciones del cese al fuego bilateral y que dentro de ese compromiso está estudiar la liberación de los 6 secuestrados que tiene esa guerrilla en su poder, lo que se daría a partir del próximo 24 de octubre.



“Quedamos en que cuando se reanuden las conversaciones en Quito se va a analizar cada caso para que sea una liberación humanitaria”, dijo Restrepo.



Aseguró que precisamente por la difícil tarea de acatar órdenes de los diferentes frentes los negociadores del ELN están en Colombia haciendo pedagogía con sus militantes especialmente en Arauca y Chocó.



