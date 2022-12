El rector del colegio San Carlos me coqueteaba: profesora Kelley Nicole Knapp

Kelley Nicole Knapp, la profesora que fue despedida del colegio San Carlos de Bogotá, en entrevista con BLU Radio reveló algunos detalles sobre la determinación que tomaron las directivas de la institución.

Publicidad

“Él me decía que yo era la profesora más linda del colegio. Era un coqueteo suave, pero no me sentí bien con eso”, dijo sobre el rector de la institución.

Estas afirmaciones ya las había dado a conocer la docente en una carta publicada en Facebook: “Cuando yo llegué al Colegio San Carlos en el 2012, Juan Fernando me decía cosas repetidamente como que yo era la profesora más linda en el San Carlos o que todos los chico deberían estar enamorados de la profesora de inglés. Lo que me decía siempre iba acompañado de miradas que me hacían sentir extremadamente incómoda. Al final del año temía encontrármelo en un corredor solo por miedo a tener que saludarlo”.

Publicidad

De otro lado, Knapp dijo que los directivos del colegio ya sabían de las fotos desde hacía algún tiempo.

Publicidad

“Las fotos fueron tomadas en 2013 y publicadas en 2014. Me dijeron que durante el último mes descubrieron las fotos, pero algunos directivos ya sabían de las fotos desde 2014”, expresó.

Explicó que tomó la decisión de tomarse las fotos porque necesitaban una persona que tuviera el cabello rubio para que “Vice”, la revista, pudiera iniciar en Colombia.

Publicidad

El despido se dio por la publicación de VICE Colombia de unas fotos en la que aparece con el busto descubierto.

Publicidad