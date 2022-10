"El renacido", de González Iñárritu, lidera la carrera por los Óscar

La cinta competirá en las categorías de Mejor película, Mejor actor y actor de reparto para Leonardo DiCaprio y Tom Hardy, respectivamente, y Mejor fotografía para el mexicano Emmanuel Lubezki.



González Iñárritu también buscará su segunda estatuilla a la Mejor dirección, tras ganar el año pasado con "Birdman". (Lea además: El abrazo de la serpiente, primera película colombiana nominada a los Óscar ).



"Mad Max: Fury Road", la cuarta entrega de esta saga post-apocalíptica, llegará a la ceremonia de los Óscar con 10 candidaturas, entre ellas las de Mejor película y Mejor director para George Miller.



La odisea espacial "The Martian", del cineasta Ridley Scott, obtuvo siete nominaciones, incluida la de su protagonista Matt Damon.



"Puente de espías", de Steven Spielberg, "Carol", de Todd Haynes, y "Spotlight", de Tom McCarthy, recibieron seis candidaturas cada una.



Latinoamérica volverá a estar presente en una edición de los Óscar de la mano de "El abrazo de la serpiente", dirigida por Ciro Guerra, que regaló la primera nominación de Colombia a los premios más prestigiosos del cine estadounidense.



Los Óscar serán entregados el domingo 28 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood.



Estas son todas las nominadas a los Premios Óscar:





MEJOR PELÍCULA



La gran apuesta, de Adam McKay

Publicidad

El puente de los espías, de Steven Spielberg

Brooklyn, de John Crowley

Publicidad

Mad Max: Furia en la carretera, de George Miller

Publicidad

Marte, de Ridley Scott

El renacido, de Alejandro González Iñárritu

Publicidad

La habitación, de Lenny Abrahamson

Publicidad

Spotlight, de Thomas McCarthy

MEJOR DIRECTOR

Publicidad

Adam McKay (La gran apuesta)

Publicidad

George Miller (Mad Max: Furia en la carretera)

Alejandro G. Iñárritu (El renacido)

Publicidad

Lenny Abrahamson (La habitación)

Publicidad

Thomas McCarthy (Spotlight)

MEJOR ACTOR

Publicidad

Bryan Cranston (Trumbo)

Publicidad

Matt Damon (Marte)

Leonardo DiCaprio (El renacido)

Publicidad

Michael Fassbender (Steve Jobs)

Publicidad

Eddie Redmayne (La chica danesa)

MEJOR ACTRIZ

Publicidad

Cate Blanchett (Carol)

Publicidad

Brie Larson (La habitación)

Jennifer Lawrence (Joy)

Publicidad

Charlotte Rampling (45 años)

Publicidad

Saoirse Ronan (Brooklyn)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Publicidad

Christian Bale (La gran apuesta)

Publicidad

Tom Hardy (El renacido)

Mark Ruffalo (Spotlight)

Publicidad

Mark Rylance (El puente de los espías)

Publicidad

Sylvester Stallone (Creed)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Publicidad

Jennifer Jason Leigh (Los odiosos ocho)

Publicidad

Rooney Mara (Carol)

Rachel McAdams (Spotlight)

Publicidad

Alicia Vikander (La chica danesa)

Publicidad

Kate Winslet (Steve Jobs)

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Publicidad

Del revés, de Pete Docter y Ronnie Del Carmen

Publicidad

Anomalisa, de Charlie Kaufman y Duke Johnson

When Marnie was there, de Hiromasa Yonebayashi

Publicidad

El niño y el mundo, de Alê Abreu

Publicidad

La oveja Shaun, Richard Starzak y Mark Burton

MEJOR GUION ORIGINAL

Publicidad

Matt Charman, Ethan Coen y Joel Coen (El puente de los espías)

Publicidad

Alex Garland (Ex machina)

Pete Docter, Meg LeFauve y Josh Cooley (Del revés)

Publicidad

Josh Singer y Tom McCarthy (Spotlight)

Publicidad

Jonathan Herman y Andrea Berloff (Straight Outta Compton)

MEJOR GUION ADAPTADO

Publicidad

Charles Randolph y Adam McKay (La gran apuesta)

Publicidad

Nick Hornby (Brooklyn)

Drew Goddard (Marte)

Publicidad

Phyllis Nagy (Carol)

Publicidad

Emma Donoghue (La habitación)

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Publicidad

El hijo de Saúl, de László Nemes (Hungría)

Publicidad

El abrazo de la serpiente, de Ciro Guerra (Colombia)

A war, de Tobias Lindholm (Dinamarca)

Publicidad

Mustang, de Deniz Gamze Ergüven (Francia)

Publicidad

Theeb, de Naji Abu Nowar (Jordania)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Publicidad

Adam Stockhausen, Rena DeAngelo y Bernhard Henrich (El puente de los espías)

Publicidad

Colin Gibson y Lisa Thompson (Mad Max: Furia en la carretera)

Eve Stewart y Michael Standish (La chica danesa)

Publicidad

Arthur Max y Celia Bobak (Marte)

Publicidad

Jack Fisk y Hamish Purdy (El renacido)

MEJOR FOTOGRAFÍA

Publicidad

Ed Lachman (Carol)

Publicidad

Robert Richardson (Los odiosos ocho)

Roger Deakins (Sicario)

Publicidad

Emmanuel Lubezki (El renacido)

Publicidad

John Seale (Mad Max)

MEJOR VESTUARIO

Publicidad

Sandy Powell (Carol)

Publicidad

Sandy Powell (Cenicienta)

Paco Delgado (La chica danesa)

Publicidad

Jenny Beavan (Mad Max: Furia en la carretera)

Publicidad

Jacqueline West (The Revenant)

MEJOR MONTAJE

Publicidad

Margaret Sixel (Mad Max: Furia en la carretera)

Publicidad

Tom McArdle (Spotlight)

Maryann Brandon y Mary Jo Markey (Star Wars: El despertar de la Fuerza)

Publicidad

Hank Corwin (La gran apuesta)

Publicidad

Stephen Mirrione (El renacido)

MEJOR EFECTOS VISUALES

Publicidad

Andrew Whitehurst, Paul Norris, Mark Ardington y Sara Bennett (Ex Machina)

Publicidad

Andrew Jackson, Tom Wood, Dan Oliver y Andy Williams (Mad Max: Furia en la carretera)

Richard Stammers, Anders Langlands, Chris Lawrence y Steven Warner (The Martian)

Publicidad

Rich McBride, Matthew Shumway, Jason Smith y Cameron Waldbauer (The Revenant)

Publicidad

Roger Guyett, Patrick Tubach, Neal Scanlan y Chris Corbould (Star Wars: El despertar de la Fuerza)

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Publicidad

Lesley Vanderwalt, Elka Wardega y Damian Martin (Mad Max: Furia en la carretera)

Publicidad

Love Larson y Eva von Bahr (El abuelo que saltó por una ventana y se largó)

Siân Grigg, Duncan Jarman y Robert Pandini (El renacido)

Publicidad

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Publicidad

Mark Mangini y David White (Mad Max: Furia en la carretera)

Alan Robert Murray (Sicario)

Publicidad

Matthew Wood y David Acord (Star Wars: El despertar de la Fuerza)

Publicidad

Oliver Tarney (Marte)

Martin Hernandez y Lon Bender (El renacido)

Publicidad

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Publicidad

Andy Nelson, Gary Rydstrom y Drew Kunin (El puente de los espías)

Chris Jenkins, Gregg Rudloff y Ben Osmo (Mad Max: Furia en la carretera)

Publicidad

Andy Nelson, Christopher Scarabosio y Stuart Wilson (Star Wars: El despertar de la Fuerza)

Publicidad

Paul Massey, Mark Taylor y Mac Ruth (Marte)

Jon Taylor, Frank A. Montaño, Randy Thom y Chris Duesterdiek (El renacido)

Publicidad

MEJOR BANDA SONORA

Publicidad

Thomas Newman (El puente de los espías)

Carter Burwell (Carol)

Publicidad

Jóhann Jóhannsson (Sicario)

Publicidad

John Williams (Star Wars: El despertar de la Fuerza)

Ennio Morricone (Los odiosos ocho)

Publicidad

MEJOR CANCIÓN

Publicidad

Earned it (50 sombras de Grey)

Manta Ray (Racing Extinction)

Publicidad

Simple Song #3 (La juventud)

Publicidad

Til it happens to you (The hunting ground)

Writing's on the wall (Spectre)

Publicidad

MEJOR DOCUMENTAL

Publicidad

Amy, de Asif Kapadia

Cartel Land, de Matthew Heineman

Publicidad

The Look of Silence, de Joshua Oppenheimer

Publicidad

What Happened, Miss Simone?, de Liz Garbus

Winter on Fire, Evgeny Afineevsky

Publicidad

MEJOR CORTOMETRAJE

Publicidad

Ave Maria, de Basil Khalil y Eric Dupont

Day One, de Henry Hughes

Publicidad

Everything will be Okay, de Patrick Vollrath

Publicidad

Shok, de Jamie Donoughue

Stutterer, de Benjamin Cleary y Serena Armitage

Publicidad

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

Publicidad

A girl in the river: the price of forgiveness, de Sharmeen Obaid-Chinoy

Body team 12, de David Darg y Bryn Mooser

Publicidad

Chau, beyond the lines, de Courtney Marsh y Jerry Franck

Publicidad

Claude Lanzmann: spectres of the Shoah, de Adam Benzine

Last day of freedom, de Dee Hibbert-Jones y Nomi Talisman

Publicidad

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

Publicidad

Bear Story, Prologue, de Gabriel Osorio y Pato Escala

Prologue, de Richard Williams y Imogen Sutton

Publicidad

Sanjay's Super Team, de Sanjay Patel y Nicole Grindle

Publicidad

We Can't Live Without Cosmos, Konstantin Bronzit

World of Tomorrow, de Don Hertzfeldt