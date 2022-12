El Tiempo costó más que el Washington Post

230 millones por el 55 % de las acciones y 190 a los minoritarios, 420 en total.

La compañía dueña de The Washington Post, The Post Co., acordó vender su periódico insignia al fundador del portal de ventas online Amazon, Jeffrey Bezos, por 250 millones de dólares, informó este lunes el propio diario.

Amazon, con sede en Seattle, no tendrá ningún papel en la adquisición y Bezos se convertirá en el único propietario del Post cuando se complete la venta, probablemente dentro de 60 días.

La transacción se mantuvo en secreto hasta este lunes. Donald Graham, director ejecutivo de The Post Co., dijo en una entrevista que el diario "podría haber sobrevivido bajo la propiedad de la empresa y haber sido rentable en un futuro cercano".

Con EFE.