El turismo toma un papel importante en la economía colombiana

A pocos meses de las elecciones presidenciales de 2026, el turismo se consolida como uno de los temas centrales en la conversación sobre el desarrollo del país. Más allá de ser una actividad económica, hoy representa una oportunidad estratégica para diversificar ingresos, generar empleo y fortalecer la identidad cultural colombiana en un contexto marcado por la digitalización y los cambios en las formas de viajar.

Según cifras del DANE y del World Travel and Tourism Council (WTTC), el turismo aporta alrededor del 2 % del PIB nacional y genera cerca de 900.000 empleos directos, con ingresos que superan los US$10.000 millones anuales. Solo en el último año, esta industria dejó más de $40 billones en la economía nacional, una cifra comparable a cuatro reformas tributarias.

Turismo en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

El crecimiento del sector plantea un desafío urgente para los próximos gobernantes: diseñar políticas públicas sostenibles, digitales e inclusivas que permitan aprovechar el potencial del país. En el centro de ese debate se encuentra un tema clave: las rentas vacacionales y los alojamientos alternativos, un segmento que impulsa la descentralización del turismo y fortalece las economías locales.

Incluso, durante la tercera edición de Expohost, el principal encuentro latinoamericano sobre turismo digital, rentas cortas y economía colaborativa.