El único inamovible es la Constitución: Camilo Gómez sobre renegociación de paz

En la reunión entre el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el ex alto comisionado para la paz, Camilo Gómez; el delegado del gobierno, Frank Pearl y el expresidente Andrés Pastrana se definió la metodología de trabajo para hacer los ajustes al proceso de paz con las Farc.

Gómez aclaró que el único inamovible en este nuevo proceso de negociación es la Constitución.

"Tenemos conformado un grupo de juristas y economistas del más alto nivel y un grupo de asistentes asesores que nos acompañarán en esta tarea para ponerle celeridad, y esto implica no perder profundidad en los argumentos y posiciones", explicó Gómez.

A pesar la voluntad para destrabar el proceso de paz aclararon que las Farc deben pronunciarse.

Los negociadores recordaron que el acuerdo de La Habana será la base para hacer los ajustes pertinentes.

Pastrana dijo que no se puede botar a la caneca 7 años de negociación entre el Gobierno y las Farc.

"Hoy no depende del No, hoy depende de las Farc. Llevamos esperando 4 días a ver si van a cumplir la palabra que nos dijeron antes del proceso electoral. Dijeron que si ganaba el No no volvían a la guerra y que seguían dispuestos a negociar. Lo que queremos es que las Farc envíen ese mensaje de forma muy clara para que se pueda seguir avanzando en este tema", explicó Pastrana.

El exmandatario señaló que se analizará la forma de aplicar la justicia transicional.

"No creo en Tribunales foráneos. Los colombianos tenemos mecanismos para juzgarnos a nosotros, tenemos Corte Suprema, Corte Constitucional y Consejo de Estado. Si la Corte puede juzgar al presidente por qué no puede juzgar a un guerrillero", dijo Pastrana.