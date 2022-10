El Zika no merece emergencia; la alerta es por microcefalia: vocero de la OMS

Hart aseguró que la alerta que la OMS anunció es por el número de casos de microcefalia que se han presentado “y no por el Zika como tal, aún no hemos podido establecer una relación directa entre las dos enfermedades, no hay una prueba del vínculo”.



Dijo que con la alerta se activan muchas más investigaciones alrededor del mundo que permitirán “confirmar o descartar una relación entre la microcefalia y el Zika”. (Lea además: Farmacéuticas se lanzan en busca de vacuna contra el Zika )



El vocero de la OMS reveló que aún no se puede hablar de que el Zika pueda causar otras condiciones neurológicas porque estos casos se han dado “en una sola zona de un solo país (Brasil) y debemos tener más pruebas, más estudios sobre un posible vínculo”.



“Creemos que puede haber otros factores por lo cual debemos esperar unos meses a tener unos resultados concretos”, aseguró Hart.



Explicó que el “título completo” de la emergencia declarada por la OMS sería “microcefalia, otras condiciones neurológicas y su vínculo posibles con Zika” para lo cual se destinará investigaciones especiales y vigilancia para intentar comprobar una relación entre ellas.

Finalizó aseverando que lo que realmente preocupa a la Organización Mundial de la Salud son las condiciones neurológicas, “y en eso vamos a concentrarnos, finalmente el Zika es una enfermedad que no mata”.