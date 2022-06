Alcalde de Sogamoso tumbó toque de queda el domingo a petición de MinInterior y gobernador de Boyacá

Rigoberto Alfonso Pérez, alcalde de Sogamoso, Boyacá , indicó en Mañanas Blu que decidió suspender el toque de queda que había decretado el pasado lunes, de cara a las elecciones, por pedido del Gobierno nacional y el gobierno departamental.

"Recibimos un requerimiento del Ministerio del Interior que dice que por inteligencia no hay nada que nos pueda afectar. También recibí una llamada del gobernador y convocamos a consejo para revocar la medida", señaló el mandatario local, aclarando que la ausencia de la medida no indica que no estén "atentos a cualquier eventualidad que se pueda presentar" durante las votaciones de segunda vuelta presidencial.

Según el alcalde Pérez, espera que "con el apoyo del Ejército y la Policía y la calma de quienes pierdan", que la jornada electoral transcurra con normalidad en Sogamoso.

El mandatario explicó que la medida de toque de queda había sido decretada "porque el día de las elecciones presidenciales (primera vuelta) tuvimos 17 heridos en riña y siete con arma blanca, cuando se supone todo estaba tranquilo". Además, dijo que "también por los antecedentes del paro".

En conclusión, dijo el mandatario, la decisión de revocar la medida se tomó "atendiendo las garantías del Gobierno nacional de que no va a haber ningún inconveniente" durante la jornada de votación en la que el país elegirá a su próximo presidente.

