Carlos Carrillo renuncia como director de UNGRD tras suspensión provisional de la Procuraduría

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro. El mandatario firmaría en las próximas horas el decreto aceptándola, esto luego de que el funcionario fuera suspendido provisionalmente por la Procuraduría por presunta participación en política.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD Foto: UNGRD

La suspensión provisional de Carlos Carrillo, estaba prevista hasta el próximo 21 de junio. El Ministerio Público tomó esta decisión tras unas declaraciones que entregó el funcionario en una rueda de prensa.

“Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, es entendible la preocupación del presidente”, dijo Carrillo refiriéndose a los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Para la Procuraduría estas declaraciones podrían constituir una vulneración de las restricciones que tienen los servidores públicos frente a las controversias políticas y electorales.



La renuncia de Carrillo se da en medio de otros retiros por parte de funcionarios públicos en esta recta final de campaña. Una de estas la del director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman y el viceministro de las TIC, Andrés López. Ambos le harán campaña al representante del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Estos no serían los únicos en apartarse de sus cargos con este fin, los ministros de educación, trabajo y hacienda también habrían sostenido conversaciones en ese sentido con el presidente Gustavo Petro.