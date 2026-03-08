Cierran las urnas en Colombia HOY 8 de marzo: Colombia elige nuevo Congreso

A las 4:00 de la tarde de este domingo, 8 de marzo, cerraron las urnas y se comienzan a conocer los resultados de las elecciones de este 2026 en Colombia. Millones de colombianos salieron a elegir los senadores y representantes que conformarán el Congreso de la República entre 2026 y 2030.

Más de 41 millones de colombianos se encontraban habilitados para votar HOY 8 de marzo, según datos del Registraduría Civil del Estado Civil, en un total de 13.746 puestos de votación habilitados para esta jornada electoral.

En total, se eligieron 102 curules para Senado, 182 en Cámaras y los candidatos para la primera vuelta presidencial de cara al próximo periodo legislativo del Gobierno nacional, que será encabezado por el presidente que será elegido en el mes de mayo, que, de no darse en primer vuelta, será hasta el mes de julio.

En desarrollo.