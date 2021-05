Derecho a la protesta no puede ir en contra de la seguridad alimentaria de Colombia: MinAgricultura

Rodolfo Enrique Zea, ministro de Agricultura, habló en #BLURadio sobre el desabastecimiento que hay en algunos lugares del país.

Zea dijo que "no puede pasar que el derecho a la protesta vaya en contra de la seguridad alimentaria de Colombia".

"Esto no se puede convertir en un desabastecimiento en el país. Hay una situación crítica en el Valle del Cauca, donde no se ha permitido el transporte de aves, cerdos y alimentos. El no permitir la movilización de estos alimentos es un tema con el cual se está perjudicando a nuestros campesinos y también a las personas que viven en cada uno de los centros poblados que no van a poder contar con alimentos", enfatizó Zea en BLU Radio.

Departamentos con mayor riesgo de desabastecimientos

"El Valle del Cauca y Cauca, allí tenemos restricción de movilidad. Estamos buscando tener unos corredores humanitarios para movilizar el alimento", indicó.

¿Cómo garantizar que los anaqueles que están vacíos en Cali se puedan llenar?

"Estamos trabajando en una mesa de abastecimiento que va a tener coordinación varios ministerios. La idea es que desde ahí podamos coordinar donde tengamos problemas de abastecimientos y de falta de combustible. De esta forma, con las autoridades y MinDefensa, vamos a coordinar que hagan unas caravanas para alimentos insumos", recalcó.

¿Podría haber un desabastecimiento en Bogotá ?

"La idea es lograr una mesa de abastecimiento seguro. Hoy tenemos suficiente producción de alimentos. Nuestros campesinos están produciendo día a día. Estoy seguro de que todas las personas que están protestando van a permitir que estos alimentos puedan pasar por las ciudades. Alimentos sí hay", explicó.

¿Aumento de precios de los alimentos?

"Seguramente van a aparecer algunos vivos a subir los precios. Esperamos que esto no suceda", aseveró el ministro.

Escuche la entrevista completa aquí: