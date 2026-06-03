¿Empeorarían relaciones entre EEUU y Colombia si gana Cepeda? Portavoz Republicano de EEUU responde

Jaime Flórez, director hispano de Comunicaciones y portavoz del Partido Republicano, hizo un análisis en Recap Blu sobre si las relaciones entre Estados Unidos y Colombia podrían empeorar en caso de una posible victoria de Iván Cepeda en la segunda vuelta de elecciones, que será el 21 de junio.

La respuesta del representante del partido del presidente Donald Trump fue contundente: “no podría estar peor”, comparando lo que ha sucedido con el Gobierno de Gustavo Petro en estos casi cuatro años de mandato.

"Con todo respeto, las cosas no podrían estar peor. Yo no creo que por muy mal que le vaya a Cepeda en las relaciones con los EE.UU. le pueda ir peor de lo que le ha ido a Petro", afirmó el republicano.

Las declaraciones de Flórez se dieron luego de que aumentara el debate político por los mensajes de respaldo de Donald Trump al candidato Abelardo De La Espriella y las críticas hacia Cepeda, a quien el mandatario estadounidense calificó como “marxista”.



¿Injerencia de Trump en elecciones colombianas?

Frente a los cuestionamientos de una posible injerencia en las elecciones colombianas, el portavoz republicano negó que exista una intervención de la Casa Blanca. Según explicó, Trump tendría derecho como ciudadano y presidente de Estados Unidos a expresar una posición sobre asuntos internacionales.

Además, señaló que la comunidad colombiana residente en territorio estadounidense tiene una influencia importante en la conversación política debido a su participación económica y social dentro del país.

Donald Trump y Aberlado De La Espriella // Foto: AFP

Flórez también destacó que, desde su perspectiva, un eventual gobierno de De La Espriella tendría una relación más cercana con Estados Unidos debido a su conocimiento del país y a su postura frente a la cooperación bilateral. Sin embargo, insistió en que el futuro de las relaciones dependerá principalmente del cumplimiento de acuerdos en seguridad y lucha contra el crimen organizado.

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Otro de los temas abordados fue la posibilidad de que Estados Unidos aplique sanciones contra políticos colombianos por presuntas irregularidades electorales. El portavoz republicano señaló que Washington podría considerar medidas si se demuestra la existencia de actividades ilegales que afecten la democracia, mencionando la visión de seguridad hemisférica impulsada por el gobierno de Trump.

Finalmente, Flórez aseguró que cualquier decisión de incluir personas en listas de sanciones estadounidenses dependería de investigaciones y pruebas. Según dijo, Estados Unidos considera que hechos como el narcotráfico, la corrupción o la compra de votos pueden tener impacto más allá de las fronteras nacionales.