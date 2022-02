En Colombia no hay regulación de firmas encuestadoras: senador Rodrigo Lara

En Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, el senador Rodrigo Lara habló del proyecto de ley que aprobó la regulación a las firmas encuestadoras y que establece estándares, vigilancia y supervisión para encuestas con fines electorales que se publiquen en los medios de comunicación.

“Esta es una ley que preparamos con mucho cuidado y para acelerar su trámite la retiré de la Comisión Primera como proyecto autónomo e incluirla en el Código Electoral, a fin de que saliera más rápido y el Gobierno no la torpedeará. Salió aprobado muy rápido, pero esta subeditado por la Corte Constitucional (…) En Colombia no hay una regulación de ningún tipo sobre la calidad de las firmas encuestadoras, esta es la primera regulación que se hace para que esas encuestas que sean publicadas en época electoral obedezcan a un carácter científico, a unas reglas estadísticas básicas de lo contrario no se puede hablar de encuestas”, indicó el senador.

Lara hizo énfasis en la calidad de las encuestas y se refirió al margen de error estadístico que, según él, no puede superar el 3 %; de lo contrario, "cualquiera que lo supere le daría un margen gigantesco al encuestador para acomodar las cifras", resaltó.

Por su parte, Armado Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral , mencionó que los requisitos, características y condiciones técnicas que deben reunir las encuestas para asegurar su credibilidad no están debidamente reguladas.

Novoa fue claro en manifestar que las encuestas se pueden manipular. “La Ley 130 de 1994 establece unas multas a las firmas encuestadoras, incluso, la posibilidad de retirarle su licencia para actuar como tales, pero si se van a la historia del control sobre esas firmas se van a encontrar que excepcionalmente se ha establecido una sanción por irregularidades en la publicación en la ficha técnica, en la actualización del registro ante el propio CNE y en época preelectoral se producen este tipo de situaciones lo que genera un riesgo altísimo de manipulación mediática al elector”, resaltó el exmagistrado.

Finalmente, el senador Lara calificó de absurdo que la Corte Constitucional pospusiera la entrada en vigencia de esta norma de encuestas: “No habría ninguna razón para que no entrara a regir inmediatamente. Primero, porque es contenido de ley ordinaria, no es ley estatutaria y sería muy sano para esta democracia que entrara a regir (…) Las firmas encuestadoras no puede vender falsedades, si usted no cumple con los estándares científicos no los llame encuestas, llámelos sondeos por respeto a los electores, a los colombianos”.

