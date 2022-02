Están pagando buses para llenarle plazas a Alejandro Gaviria en Cundinamarca: Íngrid Betancourt

Íngrid Betancourt, candidata a la Presidencia por el partido Verde Oxígeno, pidió no votar en la consulta por la Centro Esperanza, coalición de la que hizo parte, pero decidió salirse por las “maquinarias” que, según señaló, se estaban sumando en los apoyos de algunos candidatos. Esto desató una pelea dentro de la alianza y dejó expuesta su diferencia con el precandidato Alejandro Gaviria , a quien acusó de romper los acuerdos que se hicieron cuando él se unió.

“Los pronósticos que se hicieron en su momento eran pálidos reflejos de lo que venía. Ya cayeron las máscaras. Entonces, lo que vemos es que Alejandro Gaviria al entrar al conclave y haber firmado con todos nosotros un acuerdo antimaquinarias, queda despachado. Se une con todos los que dijo que no se iba a unir”, dijo Betancourt en Mañanas BLU.

Betancourt se refirió a Gaviria como el “caballo de Troya” de la Centro Esperanza, pues “entró sin apoyos” y esperó a sumar “violando todo lo que es él”. Además, Betancourt denunció que en su campaña camino a las elecciones de marzo, Gaviria estaría llenando plazas en Cundinamarca con personas que llegan en “buses pagados”.

“Cuando uno ve que una persona como Alejandro Gaviria, que no tiene el 3 % de la intención de voto, llena unas plazas en Cundinamarca y que uno sabe que son personas que llevan en buses pagados, es toda una forma de hacer política, compra de votos, pago de favores. Es un mismo sistema de maquinarias. Alejandro lo que está haciendo es aceptar que esos votos lo lleven a él a ser candidato presidencial por una coalición”.

“Llevamos 30 años con los mismo, esto no me lo invento yo. Las maquinarias no son ideológicas, pueden ir desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Así como hoy pueden estar con Gaviria mañana pueden estar con Petro. Estamos hablando de personas que apoyan al que sea con una posibilidad de ganar para hacerse al poder”, añadió.

La candidata también reveló que fue ella quien en un principio insistió para que el líder de Colombia tiene futuro se uniera a la Centro Esperanza, por lo que se siente “traicionada”.

“Yo hice lo posible para que él entrara a la coalición, me siento traicionada”, puntualizó.