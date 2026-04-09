Fajardo y Edna Bonilla lanzan comité promotor del referendo en defensa de la Constitución

En medio de una conversación con Noticias Caracol, el candidato presidencial de Dignidad y Compromiso, Sergio Fajardo, y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, insistieron en una defensa de la Constitución de 1991 ante los mensajes enviados por el Presidente Petro, así como de altos funcionarios del Gobierno de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

“Es grave cuando un Presidente, porque no le gusta una decisión del Banco de la República, patea el Banco de la República. Una cosa es que pueda discrepar y eso es legítimo, eso no tiene nada de raro, pero aquí estamos de manera rutinaria rompiendo las instituciones del Estado. Cada decisión que no le gusta al Presidente de la república patea, golpea, destruye el estado, va en contravía la Constitución del 91; y eso, por supuesto, genera inseguridad, y eso, por supuesto, nos castigan a nosotros, cada vez va a costar más plata los recursos que nosotros tenemos”, aseguró Fajardo.

Gustavo Petro en el Banco de la República. Foto: @petrogustavo / @BancoRepublica

Por su parte Bonilla anunció la inscripción de un comité ante la Registraduría para la convocatoria de un referendo en defensa de la Carta Magna.

“Defender la Constitución del 91. No podemos permitir que toda esta polarización nos esté llevando a una cosa que a mí me parece equivocada, y es que nosotros estemos debilitando la Constitución del 91 y por eso hoy estamos radicando un documento ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que vamos a inscribir un comité que sea el protector de esa constitución”, dijo Bonilla.



El comité promotor está conformado por la fórmula presidencial, el penalista Mauricio Pava Lugo, el gerente de la campaña Federico Restrepo y Martín Rivera Alzate, exconcejal de Bogotá y Coordinador Político de la campaña.

“La Constitución no le pertenece a ningún gobierno: nos pertenece a todos. Colombia sí necesita reformas. En salud, en educación, en justicia, en empleo. Pero esas reformas se hacen con las instituciones, no destruyéndolas. Sin reglas estables no hay inversión. Sin inversión no hay empleo. Sin empleo no hay futuro”, aseguraron desde la campaña.