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Fajardo y Edna Bonilla lanzan comité promotor del referendo en defensa de la Constitución

El comité promotor está conformado por la fórmula presidencial, el penalista Mauricio Pava Lugo, el gerente de la campaña Federico Restrepo y Martín Rivera Alzate, exconcejal de Bogotá y coordinador político de la campaña.

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