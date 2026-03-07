En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Fuerza Aeroespacial desplegada durante los comicios de este 8 de marzo

Fuerza Aeroespacial desplegada durante los comicios de este 8 de marzo

La institución estará presente en los puestos de mando unificado ubicados en los diferentes departamentos, desde los cuales trabajará de manera articulada con la Registraduría Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad