Fuerza Aeroespacial desplegada durante los comicios de este 8 de marzo

La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha dispuesto un amplio despliegue aéreo sobre toda la extensión territorial, la cual abarca la superficie continental, insular y el área marítima, para reforzar la seguridad durante la jornada de votaciones de este fin de semana.

Este dispositivo operacional se desarrolla en el marco del Plan Democracia 2026, desde los comandos y grupos aéreos ubicados a lo largo del país, desplegando las capacidades aéreas hacia regiones apartadas, zonas urbanas y activos estratégicos. Para ello se emplearán aeronaves de ala fija, ala rotatoria y sistemas remotamente pilotados.

Fuerza aérea colombiana Suministrado

Las aeronaves y sus tripulaciones se encuentran en máximo estado de alistamiento antes, durante y después de los comicios, con el propósito de cumplir misiones permanentes como el transporte de tropas, material y jueces electorales, así como la vigilancia y el monitoreo de vías y puestos de votación en ciudades y zonas rurales.



De igual manera, la institución estará presente en los puestos de mando unificado ubicados en los diferentes departamentos, desde los cuales trabajará de manera articulada con la Registraduría Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General, el Ejército y la Armada Nacional, la Policía y autoridades civiles en todos los niveles, para atender o informar cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar.

Asimismo, como parte de la responsabilidad territorial, la Fuerza Aeroespacial, en coordinación con la Policía Nacional, efectuará misiones de control sobre las cabeceras municipales de Madrid y Puerto Salgar (Cundinamarca), y La Dorada (Caldas), durante el desarrollo de la jornada electoral.

De esta manera, la Fuerza contribuye al cumplimiento de los fines del Estado, preservando la seguridad en las elecciones de este domingo 8 de marzo y fortaleciendo el trabajo interinstitucional, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones libres, seguras y transparentes durante esta jornada democrática.

Publicidad