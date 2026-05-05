Los invitamos a un debate público: Valencia y Oviedo a De la Espriella y Restrepo

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, le enviaron una carta a la campaña de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, proponiendo un debate presidencial.

“Con franqueza y sin rodeos, los invitamos a un debate público. Ha llegado el momento de discutir de cara a los colombianos qué proponemos para Colombia y en qué nos diferenciamos”, les dicen Valencia y Oviedo a De la Espriella y Restrepo.

En el mismo sentido, en la carta cuestionan el hecho de que Iván Cepeda no esté asistiendo a debates.

“Hemos visto cómo el senador Iván Cepeda ha rehuido los escenarios de debate. Esa actitud le hace daño a la democracia y los electores tienen derecho a vernos contrastar nuestras ideas, así como vernos responder preguntas difíciles”, dice el documento.



Oviedo y Valencia aseguran que los equipos de campaña coordinarán con celeridad la fecha y las reglas del debate, pero que lo importante es que suceda pronto.