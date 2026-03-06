En vivo
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Más de 126.000 militares fueron desplegados en todo el país para blindar las elecciones

Más de 126.000 militares fueron desplegados en todo el país para blindar las elecciones

El dispositivo hace parte del Plan Democracia y busca garantizar la seguridad en más de 5.700 puestos de votación. Las Fuerzas Militares contarán con apoyo terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y capacidades de inteligencia.

