Más de 126.000 militares fueron desplegados en todo el país para blindar las elecciones

Las Fuerzas Militares activaron el dispositivo de seguridad en todo el territorio nacional para acompañar el desarrollo del proceso electoral de 2026, en el marco del denominado Plan Democracia. Serán 126.000 hombres y mujeres fueron desplegados en diferentes regiones del país, organizados en 4.200 pelotones, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las jornadas electorales.

El operativo contempla la protección de 5.744 puestos de votación, donde se mantendrán operaciones permanentes de control y estabilización para prevenir alteraciones del orden público y asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin riesgos.

El despliegue se realiza de manera coordinada con la Policía, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y las autoridades civiles en los niveles nacional, departamental y municipal, en un esfuerzo interinstitucional para preservar la seguridad durante los comicios.

Este dispositivo cubrirá la primera etapa del calendario electoral de 2026, que incluye las jornadas previstas para el 8 de marzo, el 31 de mayo y el 21 de junio, en caso de que se requiera una segunda vuelta presidencial.



Para el cumplimiento de esto, las Fuerzas Militares dispusieron diferentes capacidades operacionales, entre ellas medios terrestres, marítimos, fluviales, aéreos y ciberespaciales, además de vehículos blindados, aeronaves de ala fija y rotatoria, sistemas aéreos no tripulados (drones), embarcaciones fluviales y navales, junto con un robusto componente de inteligencia que permitirá anticipar riesgos y neutralizar posibles amenazas.

Como parte del fortalecimiento del dispositivo, el Gobierno también autorizó la prolongación del servicio militar de 22.075 uniformados, entre ellos 21.000 soldados del Ejército Nacional y 1.075 infantes de marina de la Armada Nacional, con el fin de reforzar la cobertura y el alistamiento operacional durante las elecciones.

Las autoridades militares señalaron que, paralelamente al Plan Democracia, las unidades que no estén comprometidas directamente en la seguridad electoral continuarán desarrollando operaciones ofensivas contra grupos armados organizados que afectan la seguridad en distintas regiones del país.

Asimismo, las Fuerzas Militares participarán en los Puestos de Mando Unificados (PMU) en los niveles nacional, regional y local, donde se monitoreará la situación en tiempo real para tomar decisiones rápidas frente a cualquier eventualidad.