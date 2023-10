“Muchos de los candidatos han copiado mis propuestas en seguridad”: general Vargas

Se acercan las elecciones regionales en Colombia y los candidatos tienen las horas contadas para convencer a sus electores para que salgan a las urnas y les den sus votos, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el general retirado Jorge Luis Vargas, habló sobre sus propuestas de seguridad y el pulso político de cara a la jornada el domingo 29 de octubre.

El general reveló que por cuenta de su vida en la Policía nunca ha podido ejercer su derecho al voto y contó que son varios factores que se están jugando en el marco del ejercicio de la democracia.

Destacó que la bandera de sus propuestas de Gobierno es la seguridad, sin embargo, lanzó una fuerte crítica al decir que muchos de los candidatos han copiado sus propuestas con respecto a este factor.

“Muchos de los candidatos han copiado mis propuestas en seguridad. Es un copy-paste de lo que dije en los primeros debates. Hoy lo están diciendo. De manera que para mí es un orgullo. esas dos cosas”, dijo.

Publicidad

Al ser preguntado sobre las encuestas, las cuales lo ubican en una intención de voto del 3.2 %, atribuyó el hecho a las maquinarias políticas, que, según él, provienen desde la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro.

El general Vargas destacó que el tema principal par Bogotá es la seguridad, “definitivamente la seguridad es el tema, por encima de cualquier otro, por encima de cualquier otro, no importa estrato, no importa barrio, no importa localidad y el orden”.

Por otro lado, reveló que su decisión de retirarse de la Policía fue motivada por su deseo de no trabajar con el presidente Petro: "Yo pedí el retiro, no quería trabajar con él, así se lo dije al ministro," comentó el general.

Publicidad

Vargas, quien se desempeñó como director de la Policía Nacional en el mandato del presidente Iván Duque, reveló que esta es la primera vez en su vida que vota en una elección.

Vea la entrevista completa aquí: