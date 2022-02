“No está bien que quien ejerce el poder haga política: exministro de Justicia

El exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra Portocarrero habló en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, y explicó la normatividad electoral para quienes trabajan en el Gobierno.

“Eso estaba prohibido rotundamente en la Constitución de 1991, increíblemente pasó a estar no permitido, pero ya no prohibido en la forma como estaba antes de la tristemente célebre reforma de le reelección presidencial del 2004. Lo cierto es que la Constitución sigue estableciendo unas restricciones, a mi modo de ver muy razonable, no está bien que quién esta ejerciendo el poder se dedique a actividades políticas o haga política (…) porque eso significa un abuso de poder”, indicó Esguerra.

El exministro mencionó que está retrasado el Congreso en la preparación, trámite y expedición de una ley estatutaria que defina cuando sí y cuando no se incurre en participación política y no se utilicen los recursos públicos para hacer campaña a favor o en contra de alguien o se use el poder público para tales efectos.

“El ideal es que salga pronto la ley estatutaria del Congreso, porque la tarea debería cumplirla Procuraduría y ciertamente no la ha venido cumpliendo, las omisiones en las que ha venido incurriendo la Procuraduría han sido melancólicas, por decirlo menos. No se ha pronunciado como solía pronunciarse, como debería pronunciarse”, sentenció Esguerra.

Finalmente, el exministro de la cartera de Justicia mencionó que las sanciones por participación en política de las personas que trabajan con el Ejecutivo, normalmente no pasan de un llamado de atención.

Escuche la entrevista de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: