Falso: el tuit atribuido al hermano de Petro que habla de perdón social para presos

Una captura de pantalla de un supuesto tuit de Juan Fernando Petro, según la cual instó a los familiares de los presos en Colombia a votar por su hermano, el candidato presidencial Gustavo Petro, a cambio de un "perdón social" circula en redes sociales. El contenido ha sido compartido cientos de veces desde el 13 de abril de 2022, semanas antes de las elecciones del 29 de mayo. Sin embargo, el tuit fue publicado por una cuenta apócrifa y no hay registro de una declaración similar del familiar del aspirante.

"A todas las familias que tengan un integrante en un centro de reclusión, les pedimos votar a la presidencia por mi hermano, para implementar una reforma a la justicia q incluya la propuesta de perdón social. Se viene el CAMBIO para Colombia", dice el supuesto tuit compartido en Facebook y Twitter.

Gustavo Petro es uno de los candidatos favoritos a los comicios presidenciales del 29 de mayo de 2022 en Colombia. Si ningún aspirante obtiene la mayoría de los votos ese día, se realizará un balotaje el 19 de junio.

Su hermano, Juan Fernando Petro, fue objeto de críticas el 11 de abril de 2022 tras conocerse que visitó una cárcel de Bogotá para reunirse con Iván Moreno Rojas, un político condenado por corrupción.

Ese día, en diálogo con la W Radio, el candidato Petro explicó: "Lo que Iván Moreno nos ha sugerido es ser constructores del perdón social, eso se está discutiendo en las cárceles".

Petro aclaró el 14 de abril que su propuesta de gobierno "no contempla una reforma a la justicia basada en rebajas de penas para nadie" y que no ha planteado "ninguna amnistía o indulto" para corruptos. Además, dijo que su hermano no formaba parte de su equipo de campaña.

Un perfil apócrifo

Una búsqueda avanzada en la cuenta de Twitter de Juan Fernando Petro con los términos "familia", "centro" y "reclusión" no arrojó ningún resultado.

Tampoco se encontró el tuit viral en un rastreo de su perfil a través de las herramientas Wayback Machine y Archive , que permiten consultar versiones guardadas de sitios web o de publicaciones en redes sociales incluso después de ser eliminadas.

Otra pesquisa en Google, con las palabras "Juan Fernando Petro", "familias" y "centro de reclusión", no mostró resultados que recogieran la supuesta invitación del hermano del candidato.

En uno de sus tuits, del 13 de abril de 2022, Juan Fernando Petro denunció que la cuenta en Twitter @JuanFePetro lo estaba suplantando. El nombre de usuario verdadero del hermano del aspirante es @JuanFPetro.

Les pido me ayuden a denunciar esta cuenta es falsa y ningún trino corresponde a la verdad, la oligarquía está asustada y quieren atacarnos.



Por favor denunciar por suplantación.https://t.co/Rm8AKpjSk9 — Juan Fernando Petro Urrego (@JuanFPetro) April 14, 2022

Una búsqueda en dicha cuenta apócrifa a través de Wayback Machine permitió encontrar el tuit viral publicado el mismo 13 de abril, horas antes de la denuncia de Juan Fernando Petro en esa red social. El perfil imitó su nombre, foto y biografía.

A la fecha de publicación de esta verificación, la cuenta ya no estaba disponible.