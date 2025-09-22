Pacto Histórico pide a CNE modificar fecha de consulta en la que se elige candidato presidencial

El Pacto Histórico le hizo una solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se aplace la fecha de la consulta interna que, en principio, se va a realizar el próximo 26 de octubre.

Además, piden que la fecha límite para la inscripción de candidaturas sea el próximo 3 de octubre. En principio, la fecha límite es este 26 de septiembre.

“Nuestra solicitud se sustenta en la resolución 09673 del 17 de septiembre de 2025 proferida por el Consejo Nacional Electoral, notificada el día de hoy, que reconoce la personería jurídica del Movimiento Pacto Histórico de manera condicionada”, señaló el Pacto en un comunicado.

Es importante recordar que desde el Pacto han dicho que la decisión del CNE de condicionar la personería jurídica vulnera sus derechos políticos.



“El ajuste de fechas propuesto permitirá un proceso más ordenado, participativo y con las condiciones adecuadas para el desarrollo de la campaña”, agregó el Pacto Histórico.