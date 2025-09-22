En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
B King
Petro en Nueva York
Carlos Ramón González
Trump - Maduro
Balón de Oro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / Pacto Histórico pide a CNE modificar fecha de consulta en la que se elige candidato presidencial

Pacto Histórico pide a CNE modificar fecha de consulta en la que se elige candidato presidencial

El Pacto Histórico pidió que la consulta se realice el 23 de noviembre. Aquí el comunicado completo.

Pacto Histórico hace solicitud al CNE de cara a elecciones 2026
Pacto Histórico hace solicitud al CNE
Foto: CNE y @PactoCol
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

El Pacto Histórico le hizo una solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se aplace la fecha de la consulta interna que, en principio, se va a realizar el próximo 26 de octubre.

Además, piden que la fecha límite para la inscripción de candidaturas sea el próximo 3 de octubre. En principio, la fecha límite es este 26 de septiembre.

“Nuestra solicitud se sustenta en la resolución 09673 del 17 de septiembre de 2025 proferida por el Consejo Nacional Electoral, notificada el día de hoy, que reconoce la personería jurídica del Movimiento Pacto Histórico de manera condicionada”, señaló el Pacto en un comunicado.

Es importante recordar que desde el Pacto han dicho que la decisión del CNE de condicionar la personería jurídica vulnera sus derechos políticos.

“El ajuste de fechas propuesto permitirá un proceso más ordenado, participativo y con las condiciones adecuadas para el desarrollo de la campaña”, agregó el Pacto Histórico.

Pacto Histórico pide cambiar fecha al CNE
Pacto Histórico pide cambiar fecha al CNE

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

CNE

Pacto Histórico

Elecciones en Colombia 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad