Así pueden votar las personas con discapacidad visual este 8 de marzo en Colombia

A pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC) dio a conocer una guía práctica para que las personas con discapacidad visual puedan ejercer su derecho al voto de manera autónoma, informada y en igualdad de condiciones.

Según la entidad, uno de los principales desafíos no está únicamente en la infraestructura electoral, sino en los imaginarios sociales que persisten. La idea de que todas las personas con discapacidad visual deben votar acompañadas o que no pueden comprender el debate político sigue influyendo en prácticas que, aunque bien intencionadas, terminan afectando el carácter libre y secreto del sufragio.

La organización enfatiza que la discapacidad visual no es homogénea: incluye tanto ceguera total como distintos niveles de baja visión. Por ello, existen herramientas que permiten votar de manera independiente, como plantillas guía en sistema Braille, ayudas ópticas personales o apoyos puntuales solicitados directamente por el votante. Desde un enfoque de derechos, el acompañamiento es un recurso disponible cuando la persona lo pide, no una obligación impuesta por terceros.



Recomendaciones para ejercer el voto de manera autónoma

El CRAC subraya que el ejercicio independiente del voto comienza antes del día de elecciones y propone cinco acciones concretas:



Informarse previamente sobre el lugar y mesa de votación: consultar con anticipación el puesto asignado permite planear el desplazamiento, estimar tiempos y reducir incertidumbre durante la jornada. Conocer los mecanismos de accesibilidad y los derechos disponibles: es clave saber que se puede solicitar plantilla guía en Braille cuando esté prevista, ingresar con un acompañante elegido libremente o utilizar ayudas ópticas personales. Entender que el acompañamiento es apoyo, no sustitución: si se decide contar con ayuda, esta debe facilitar la experiencia sin reemplazar la decisión política individual. Expresar con claridad el tipo de apoyo requerido: comunicar directamente a jurados o delegados las necesidades específicas ayuda a evitar intervenciones innecesarias que puedan afectar el secreto del voto. Documentar y reportar barreras: registrar obstáculos relacionados con accesibilidad contribuye a mejorar futuros procesos electorales.

Elecciones 2026. Foto: AFP.

Con estas recomendaciones se busca que todos los colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto lo hagan el próximo domingo 8 de marzo sin inconvenientes en todo el país.

