Así pueden votar las personas con discapacidad visual este 8 de marzo en Colombia

A pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC) dio a conocer una guía práctica para que las personas con discapacidad visual puedan ejercer su derecho al voto de manera autónoma, informada y en igualdad de condiciones.
Según la entidad, uno de los principales desafíos no está únicamente en la infraestructura electoral, sino en los imaginarios sociales que persisten. La idea de que todas las personas con discapacidad visual deben votar acompañadas o que no pueden comprender el debate político sigue influyendo en prácticas que, aunque bien intencionadas, terminan afectando el carácter libre y secreto del sufragio.
La organización enfatiza que la discapacidad visual no es homogénea: incluye tanto ceguera total como distintos niveles de baja visión. Por ello, existen herramientas que permiten votar de manera independiente, como plantillas guía en sistema Braille, ayudas ópticas personales o apoyos puntuales solicitados directamente por el votante. Desde un enfoque de derechos, el acompañamiento es un recurso disponible cuando la persona lo pide, no una obligación impuesta por terceros.
El CRAC subraya que el ejercicio independiente del voto comienza antes del día de elecciones y propone cinco acciones concretas:
Con estas recomendaciones se busca que todos los colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto lo hagan el próximo domingo 8 de marzo sin inconvenientes en todo el país.