"A los 18 años yo era comunista y ateo": John Milton Rodríguez cuenta cómo fue su conversión

John Milton Rodríguez, candidato a la Presidencia por el partido Colombia Justa Libres, narró detalles poco conocidos de su vida en el especial 'El lado B de los candidatos' de Mañanas BLU , cuando Colombia está al aire. El aspirante a la Casa de Nariño reveló que en su adolescencia fue ateo y comunista, pero que diversos hechos lo hicieron dar un salto a la fe.

Según el relato de Rodríguez, su papá intentó ser agredido sexualmente por un cura, lo que le hizo bastante desconfiado con la religión y él recibió esa misma formación. No obstante, en momentos en que flaqueaba el matrimonio de su mamá con el padrastro, ambos recibieron apoyo de una iglesia, lo que le hizo cambiar de pensamiento.

“Después nos cuentan que no se van a divorciar, yo era el hijo mayor. Me impactó muchísimo porque la crisis era muy grande. Eso me da la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios. Entonces yo recibo a Cristo en mi corazón, dejo el ateísmo y el comunismo”, contó Rodríguez.

“El conocimiento palabra de Dios le dio la oportunidad de perdonarse a ellos y reconciliarse”, agregó.