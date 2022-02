César Gaviria se va a quedar bailando solo en la mitad de la pista: Andrés Cristo

El 'tinto' que se tomaron el expresidente César Gaviria y Gustavo Petro , precandidato a la Presidencia por el Pacto Histórico , generó amplia expectativa en el país. Sobre el encuentro, opinaron en los micrófonos de Mañanas BLU varias personalidades políticas del Partido Liberal: el representante Juan Carlos Lozada, el senador Guillermo García, el congresista Luis Fernando Velasco y el senador Andrés Cristo.

"El expresidente Gaviria no tenía otra opción que dejar en liberatd a las bases liberales para que apoyen a quien quieran", declaró Lozada, quien rechazó los respaldos a Alejandro Char, de quien aseguró que no es afín al ideario de la colectividad roja.

De acuerdo con Velasco, debido a la realidad política que impera al país es necesario que el Partido Liberal obre con pragmatismo. "Hay que hacer un sondeo para saber dónde esta la opinión en el Partido Liberal. Me parece que deberíamos buscar un mecanismo más amplio que la convención y reunión de bancada", indicó.

#Video Primeras imágenes del encuentro entre César Gaviria y el candidato presidencial Gustavo Petro #MañanasBLU cuando #ColombiaEstáAlAire pic.twitter.com/EkqxMAEcUI — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 28, 2022

Según Andrés Cristo, el devenir del acontecer político mostraría a un César Gaviria marginado.

"El doctor Gaviria va a quedar bailando en la mitad de la pista, no tiene autoridad para atender la primera vuelta. Muchos de los dirigentes y la base están tomando decisiones. No fue capaz de tomar la noche y volvemos a la misma tarea o al mismo discurso. La gente está, cada cual ubicándose. El señor César Gaviria no puede esperar un resultado. Él no ha sido claro ni serio", sostuvo Cristo.