Nuevo esquema de fotodetección entró a regir en Medellín: así puede identificar zonas autorizadas

Conducir en la ciudad siempre ha implicado convivir con controles de velocidad y cámaras en distintos puntos; sin embargo, en Medellín ese sistema entró en una nueva etapa. Se trata de un cambio en la forma en que funciona la fotodetección, que pasó a ser operada directamente por la Secretaría de Movilidad y con un enfoque más claro para quienes están al volante.

La ciudad puso en marcha un nuevo modelo de fotodetección, que busca dejar atrás la percepción de un sistema pensado solo para sancionar y avanzar hacia uno que avise, eduque y prevenga antes de imponer una multa.

Así puede identificar las zonas con fotodetección en Medellín

El cambio más visible para los conductores está en la forma de reconocer los puntos donde operan las cámaras. A partir de ahora, todas las zonas autorizadas contarán con señalización clara y anticipada, lo que permitirá saber con tiempo que se está ingresando a un tramo monitoreado.

Estos puntos estarán marcados con avisos preventivos, señales informativas y demarcación en el pavimento, elementos que buscan "alertar al conductor, reforzar el respeto por los límites de velocidad y las normas de tránsito. La idea es que nadie se entere de la cámara cuando ya le llegó la sanción, sino antes de cometer la infracción", indicó la Secretaría de Movilidad de Medellín.



Además, con este nuevo esquema se dejaron de aplicar algunas sanciones que generaban confusión entre los conductores, como las asociadas a cruces en semáforo amarillo o bloqueos de intersecciones por congestión.

El modelo de fotodetección en Medellín ya comenzó a regir. Foto: Movilidad Medellín.

“Queremos que la gente tenga claro dónde están las cámaras y por qué están ahí. La tecnología debe servir para cuidar la vida, no para sorprender a los conductores”, afirmó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.



Otras medidas para evitar sanciones

El modelo también se apoya en acciones pedagógicas fuera de la vía. Por eso, la Alcaldía insiste en la importancia de tener los datos actualizados en el RUNT, ya que esto permite recibir mensajes y recordatorios clave.

A través de mensajes de texto, correos y llamadas, los conductores reciben alertas sobre el vencimiento del SOAT y la revisión técnico-mecánica, con avisos enviados con 30, 15, 8 y un día de anticipación. Desde que se implementó esta estrategia, en noviembre de 2024, se han reducido más de 11.000 fotodetecciones relacionadas con estos incumplimientos.

Otro de los cambios de fondo es que el Distrito asumió directamente la gestión de las cámaras, los comparendos y el Centro de Control de Tráfico. Esto significa que los recursos que se generen se quedarán en la ciudad y se destinarán a mejorar la infraestructura vial, los semáforos y las campañas de seguridad vial.

La operación del sistema está a cargo de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), una entidad pública con experiencia en tecnología y seguridad urbana.