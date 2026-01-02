En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Bus de Medellín al aeropuerto de Rionegro subió de precio: ahora vale 20.000 pesos

Bus de Medellín al aeropuerto de Rionegro subió de precio: ahora vale 20.000 pesos

El pasaje a la terminal área del Oriente antioqueño subió 3.000 pesos, es decir, se incrementó el valor en cerca del 18%.

