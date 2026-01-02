Bus de Medellín al aeropuerto de Rionegro subió de precio: ahora vale 20.000 pesos

Desde el 1 de enero de 2026 aumentó el valor del bus que toman cientos de personas día a día para ir desde Medellín hacia el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro. La tarifa que estaba fijada en 17.000 pesos durante el 2025, ahora subió y el pasaje valdrá 20.000 pesos.

El aumento de 3.000 pesos equivale a un 17,6 % más en comparación con la tarifa del año anterior, no obstante, destacan los transportadores que no es un incremento dañino para los usuarios, ya que se encuentran debajo del incremento del 23,7 % en el salario mínimo.

Sin embargo, sí hubo una polémica alrededor del nuevo precio de los buses de la compañía Combuses y es que en redes sociales se hizo viral un video donde se ve a un funcionario poniendo un cartel en donde decía que el precio para el 2026 sería de 19.000 pesos, tarifa que fue cambiaba minutos después.

Ante la especulación de propios y extraños por el cambio repentino en el valor del pasaje desde Medellín hacia el aeropuerto internacional José Maria Córdova, la empresa aseguró que se trató de un malentendido y explicó que el valor del bus para el 2026 era de 20.000 pesos como finalmente quedó establecido.



Hay que recordar que los buses se pueden tomar en la sede San Diego, sede Nutibara y en la estación Exposiciones del Metro de Medellín y que se pueden pagar a través de la Tarjeta Cívica, efectivo o por transferencia de QR.

Finalmente, hay que mencionar que la empresa tiene disponible una plataforma digital para que los usuarios puedan comprar los tiquetes de manera anticipada, a la vez que recordar que desde la terminal aérea también están habilitados los viajes hacia Medellín con los mismos medios de pago.