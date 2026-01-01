Primer homicidio del año en Medellín: asesinaron a un hombre en riña en Manrique

Autoridades en Medellín confirmaron el primer homicidio del 2026: en medio de una riña un hombre fue agredido brutalmente con un machete. Entre el 31 de diciembre y el 1 de enero fueron asesinadas dos personas en el Valle de Aburrá.

Aunque la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá había dado un balance positivo de los operativos realizados entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, la intolerancia y la violencia opacaron el inicio del 2026 en Medellín donde fue asesinado un hombre en medio de un ataque violento.

Según las versiones preliminares, la víctima terminó enfrascada en una riña callejera en el sector Manrique, lugar en donde otro hombre utilizó un machete para agredirlo de manera brutal. Una de las heridas fue en el cuello, lesión que le causó la muerte en el lugar de los hechos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó la situación e indicó a través de su cuenta de X que, “el agresor está plenamente identificado y seguramente será capturado muy pronto”. Con este lamentable hecho se comienza a contar las muertes violentas en la capital de Antioquia que en 2025 cerraron en números rojos.



Hay que mencionar que otro hecho violento ocurrió en la mañana del 31 de diciembre cuando un hombre en situación de calle murió tras ser atacado con arma blanca, en una situación que es investigada por las autoridades.

Con estos casos hay que mencionar que entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 fueron asesinadas, hasta ahora, dos personas en el Valle de Aburrá, una disminución significativa si se tiene en cuenta que entre el 31 de diciembre de 2024 y el 1 de enero de 2025 fueron asesinadas nueve personas en el Área Metropolitana.

Finalmente, Gutiérrez entregó un nuevo reporte sobre alteraciones al orden público indicando que a la Línea 123 se hicieron más de 3.000 llamadas para denunciar 377 riña, 407 hechos de violencia intrafamiliar y 54 lesiones personales.