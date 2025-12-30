En más de 500 accidentes de tránsito en Medellín, durante 2025, se fugaron infractores

Los accidentes de tránsito en las vías de la ciudad de Medellín son un tema que llama poderosamente la atención de las autoridades, especialmente, los casos en los que las personas responsables de cometer la infracción se dan a la fuga. Por ello, la Secretaría de Movilidad activa dispositivos que ayuden a disminuir estos casos.

De acuerdo con información suministrada por esta secretaría durante el año 2025, en la capital antioqueña, se cuenta con un registro oficial de 543 vehículos fugados después de verse involucrados en un accidente vial, y de esos casos, el saldo de víctimas mortales asciende a tres.

El agravante de este hecho es que la fuga de estas personas se haya hecho hacia otros municipios del departamento de Antioquia, donde las autoridades de Medellín no tienen injerencia y es necesario el trabajo articulado entre las autoridades a nivel departamental.

De acuerdo c“Ante esta situación, estamos articulando las cámaras de seguridad, tanto del uno dos tres, como las cámaras de la secretaría de movilidad, para que, en tiempo real, en los casos que se presenten en esta situación, poder, inmediatamente, después de presentarse un caso, lograr su ubicación, su inmovilización y captura para que responda por los hechos”, dijo el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.



Mediante la ayuda de las cámaras de reconocimiento de matrículas, instaladas en las vías del departamento, se trabaja en coordinación entre las autoridades de Medellín y otros municipios para rastrear y ubicar los vehículos fugados. Esto ha permitido que, durante el año, el 10% de estos casos sean identificados.

Las personas que incurran en un accidente de tránsito y se den a la fuga estarían incurriendo en el delito de omisión de socorro, con penas privativas de la libertad de hasta cuatro años de prisión.