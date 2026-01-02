¿Cómo volver al equilibrio físico tras las fiestas? Habla experta

Tras las festividades de diciembre, marcadas por el consumo excesivo de comida, bebida y trasnochos, el inicio del año se convierte en un reto para recuperar el equilibrio físico.

Natalia Galvis, coach nutricional y de bienestar integral, destacó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que el éxito en este proceso radica en entender que la nutrición representa el 70% del resultado, mientras que el ejercicio aporta el 30% restante.

Para este retorno a la salud, Galvis propone un enfoque holístico basado en la conciencia y la autocompasión, alejándose de la culpa y de las dietas restrictivas tradicionales.

Según la experta, el objetivo no es buscar "opciones mágicas", sino generar información sobre lo que a cada persona le sienta bien o mal, ya que la tolerancia a los alimentos es un factor muy personal.



"No me gusta etiquetar la alimentación como algo bueno o malo, sino como algo que te cae bien a ti y algo que me cae bien a mí o mal a mí y eso es muy muy personal", dijo.



El método de los 21 días y la sustitución de alimentos

Una de las herramientas recomendadas por la experta es la alimentación antiinflamatoria de 21 días.

"En una alimentación de 21 días antiinflamatoria, donde vas a conocer tu cuerpo, cómo se siente sin alimentos como, por ejemplo, los lácteos, el gluten, las grasas inflamatorias, el azúcar, los jarabes, el alcohol. En 21 días vas a explorar y experimentar en tu cuerpo. 21 días vas a reemplazarlos, no eliminarlos", indicó Galvis.

La experta también sugirió buscar sustitutos saludables.

"Podemos cambiar también el gluten, puedo escoger un pan, por ejemplo, que tiene trigo, por un pan de arroz, que es menos inflamatorio y no estoy eliminando el pan", dijo.



Hábitos más allá del plato

El bienestar no depende exclusivamente de lo que se come. La coach señala que el cuerpo es "sabio e inteligente" cuando se le brindan buenos hábitos. En este sentido, mejorar la calidad del sueño es fundamental.

Galvis sugiere que, antes de recurrir a suplementos o medicamentos, se deben ajustar rutinas diarias, como desconectarse del celular y de la luz azul al menos a las 9:00 de la noche para permitir un descanso reparador.

Finalmente, habló de la importancia de que cualquier plan para bajar de peso o mejorar el metabolismo sea guiado por un médico nutricionista, quien podrá ofrecer pautas específicas basadas en la individualidad de cada organismo.

