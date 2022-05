A Petro le llevaron un informe que no es, soy empresario: 'Calzones' responde acusación de candidato

El empresario César Giraldo Montoya, conocido como 'Calzones' , negó tener relación con un plan para asesinar al candidato Gustavo Petro y aseguró que las acusaciones en su contra lo pusieron en el centro de amenazas.

Según Giraldo Montoya, Petro fue asaltado en su buena fe debido a falsas versiones.

"Al doctor Gustavo Petro lo han asaltado en su buena fe. Le llevaron un informe de una persona que no es. Yo soy un empresario. Eso es completamente falso. Yo me muevo en negocios con la banca. En los últimos siete años me han prestado cerca de 11.000 millones de pesos los bancos", indicó Giraldo Montoya a BLU Radio.

Este lunes, Cristian Camilo Giraldo, hijo de 28 años de 'Calzones' aseguró que él es solo como un voluntario en la campaña de Federico Gutiérrez y que no tienen, como familia, nada que aclarar con respecto a las supuestas amenazas contra el candidato del Pacto Histórico.