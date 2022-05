Habla hijo de empresario 'Calzones': “No hemos amenazado a Petro”

En una corta conversación telefónica de Cristian Camilo Giraldo con periodistas de BLU Radio, el joven de 28 años cuyo padre es César Giraldo, 'Calzones', señalado por Gustavo Perro de tener un plan para atacarlo , el activista del Centro Democrático dijo que su papel es solo como un voluntario en la campaña de Federico Gutiérrez y que no tienen, como familia, nada que aclarar con respecto a las supuestas amenazas contra el candidato del Pacto Histórico.

Este domingo, desde el municipio de Soacha y en medio de un amplio dispositivo de seguridad en la plaza Luis Carlos Galán, el candidato Petro aseguró que César Giraldo sería la persona que estaría detrás de las amenazas de muerte en su contra, lo que provocó la suspensión de su gira en el Eje Cafetero hace unos días.

“Alias ‘Calzones’, que goza de reputación por haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes, es el dueño del gota a gota en la ciudad de Pereira y que es el jefe de la campaña de 'Duque 2'. Buscando la mayoría electoral en Pereira para que 'Duque 2' sea presidente. Allá donde tuve que suspender la manifestación porque decía que me iban a matar una banda y son precisamente los hombres armados que recogen el crédito que tiene que pagar la señora amenazada”, señaló el candidato

En diálogo con BLU Radio, el candidato a la vicepresidencia de Federico Gutiérrez, Rodrigo Lara, dijo que no conoce al empresario ni a su hijo, aunque admitió que es probable que hayan estado en alguno de los actos de campaña.

“No lo conozco. Estuve en el Eje Cafetero y uno tiene contacto con muchas personas, pero no lo tengo presente, ni me he sentado a hablar de ningún tema ilegal o debajo de la mesa”, dijo.

