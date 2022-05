"No conozco a 'Calzones' ni a su hijo": Rodrigo Lara, fórmula vicepresidencial de Fico Gutiérrez

En diálogo con BLU Radio, el candidato a la vicepresidencia de Federico Gutiérrez, Rodrigo Lara, dijo que no conoce al empresario César Augusto Giraldo Montoya, conocido como ‘Calzones’, a quien Gustavo Petro señaló de estar detrás de las amenazas de muerte en su contra.

Además, aclaró que tampoco a tenido contacto directo con Cristian, hijo de Giraldo, quien le dijo a BLU Radio que su padre no está detrás de las supuestas amenazas.

Publicidad

“No lo conozco. Estuve en el Eje Cafetero y uno tiene contacto con muchas personas, pero no lo tengo presente, ni me he sentado a hablar de ningún tema ilegal o debajo de la mesa”, dijo el candidato a la Vicepresidencia.

Además, Lara Sánchez agregó que la campaña del Equipo por Colombia no ha hecho pactos con ningún delincuente y que debe ser la Fiscalía la que debe investigar, tanto las amenazas, como los señalamientos contra ‘Calzones’.

“Aquí hay campañas muy bien dirigidas en este tema, que lo que buscan es acabar con la honra y credibilidad que uno tiene. Aquí no hay campañas anti nadie. Aquí lo que hay son es ideas y, por supuesto, debe haber todas las garantías de parte de la ley”, agregó el exalcalde de Neiva.

Sobre ‘Calzones’ dijo que todas las denuncias deben ser escuchadas y si hay alguna persona que participe, que tenga intereses oscuros, tiene que ser separada de manera inmediata.

Publicidad

“Yo quiero dejar claro que no me he sentado con algún delincuente, cuento lo que estuve, lo que recorrí en el Eje Cafetero. (…) No estoy detrás de reuniones ocultas ni haciendo acuerdos con la mafia, ni mucho menos con grupos al margen de la ley”, añadió.