Debate presidencial de Noticias Caracol

Este viernes, 27 de mayo, Noticias Caracol realiza el último debate de cara a las elecciones del próximo domingo, con la presencia de Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, quienes exponen las ideas con las que buscan llegar a la Casa de Nariño.

Cabe recordar que, según la última encuesta realizada por Invamer para BLU Radio, Noticias Caracol y El Espectador, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, lleva la ventaja con un 40,6 % de la intención de voto. Seguido por Gutiérrez, del Equipo por Colombia, con un 27,1 %. Por su parte, Fajardo ocupa el cuarto lugar con tan solo el 5,1 % de la intención de voto de los encuestados.

Al ser cuestionados por el tema de la exploración petrolera, "estamos en un contexto de inflación. No vamos a cambiar con respecto a los precios de la gasolina, ni a subirlos. En este momento no estamos para eso. Tenemos una política para enfrentar la inflación", afirmó el candidato Sergio Fajardo.

Por su parte, Gustavo Petro puntualizó, "yo no he hablado de frenar la producción de petróleo, lo que he dicho es que cesa la contratación de nueva exploración, lo cual nos da 12 años, tiempo que la ciencia determina para la transición hacia una economía descarbonizada".

Mientras que Federico Gutiérrez cuestionó a Petro, "claro que has propuesto acabar con el petróleo. Hoy me alegra saber que estás cambiando de posición, así como cambiaste de posición cuando dijiste que ibas a expropiar la plata de los fondos de pensiones".

