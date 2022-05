Explotación petrolera en Colombia, el primer choque entre Fico, Fajardo y Petro en el debate final

Este viernes, los candidatos a la Presidencia de Colombia, Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, se midieron otra vez a un debate de cara a las elecciones del próximo domingo, 29 de mayo . Uno de los principales temas de discusión fue la exploración petrolera en el país y cada uno de los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño no dudo en plantear su posición.

Gustavo Petro dejó clara su postura e insistió en que Colombia no puede seguir dependiendo económicamente del petróleo; sin embargo, aclaró que él no ha hablado de frenar la producción de este crudo.

"Yo no he hablado de frenar la producción de petróleo, lo que he dicho es que cesa la contratación de nueva exploración, lo cual nos da 12 años, tiempo que la ciencia determina para la transición hacia una economía descarbonizada", dijo.

Además, añadió que Venezuela actualmente no produce “nada fuera de petróleo”, situación que también podría llegar a suceder en Colombia.

Ante la propuesta del candidato del Pacto Histórico, Federico Gutiérrez manifestó su desacuerdo, señalando que detener la exploración y producción de petróleo sería matar los ingresos del país.

"No estoy de acuerdo con Petro cuando plantea una solución para salir de la pobreza y controlar el déficit fiscal matando los ingresos que tenemos. Gustavo decía que Colombia está peor que Venezuela y eso no es cierto", contestó Gutiérrez.

Por su parte, Sergio Fajardo agregó que en su eventual gobierno no suspendería la exploración de petróleo, pero tendría en cuenta el medioambiente y la sociedad. Asimismo, reiteró su no al fracking.

“Nosotros vamos a cambiar el modelo de desarrollo productivo. Entiendo perfectamente que tenemos que ir dejando atrás la dependencia del petróleo y el carbón. (…) Nosotros vamos a continuar la exploración del petróleo, no la vamos a suspender. Lo que tiene que ser con el requisito ambiental y social para saber dónde y cómo hacer esa exploración. No al fracking. Además, tenemos que ir avanzando como superar el tema del carbón”, sentenció el candidato de la Coalición Centro Esperanza.

