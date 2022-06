Equipo de Rodolfo Hernández interrumpió entrevista con Telemundo cuando le preguntaron por Vitalogic

El candidato presidencial Rodolfo Hernández vivió un momento incómodo durante una entrevista con la cadena de Noticias Telemundo, cuando el periodista Rogelio Mora-Tagle le preguntó por el escándalo de corrupción de Vitalogic .

“Usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio por celebración de contratos indebidos, ¿nos podría hablar de eso para que la gente sepa?”, preguntó el periodista.

“No me metieron uno, sino 200 procesos”, alcanzó a decir el candidato cuando fue interrumpido por dos miembros de su equipo de campaña con la excusa de que había acabado el tiempo de la entrevista. Incluso, de manera abrupta, un miembro del equipo de seguridad de Hernández con lentes oscuros se interpuso para evitar que continuara la grabación.

Perplejo y contrariado, Mora-Tagle pidió que le dejaran contestar la pregunta a Rodolfo Hernández, quien alcanzó a levantarse y le estuvieron a punto de retirar el micrófono, como consta en las imágenes.

“Deja que termine de contestar”, pidió el comunicador.

Hernández aseguró que “no se le podía hacer esa pregunta para desprestigiarme cuando lo que he hecho es servirle”

“Tengo el alma limpia, yo no me he robado un peso, nunca me lo he robado, ni nunca me lo robaré”, terminó de contestar el candidato presidencial.

Posteriormente el periodista público en Twitter: “Muy importante sobre la interrupción durante la entrevista con Rodolfo Hernández: el candidato siempre estuvo dispuesto a responder; de hecho, estaba respondiendo cuando fue interrumpido. En ningún momento se molestó, ni fue grosero conmigo”.