Video: Rodolfo Hernández anuncia que, por ahora, no regresará a Colombia; lo amenazaron de muerte

El candidato presidencial Rodolfo Hernández anunció este jueves, 9 de junio, que no regresará a Colombia por supuestas amenazas de muerte en su contra. Así lo señaló en medio de un encuentro con periodistas en Miami, Estados Unidos.

"Con lo que está pasando en Colombia, me toca tomar medidas de precaución, ser prudentes. La primera que hemos tomado es que no me voy para Colombia, no sabemos cuándo nos vayamos; cancelamos todas las apariciones publicas y que ellos sigan allá atacando”, dice Hernández en un video divulgado por la campaña.

Más temprano, en una rueda de prensa en esa misma ciudad, Hernández advirtió que ha recibido la "precaución" de que lo quieren matar y que por eso va a abstenerse de participar en actos masivos en el tramo final de la campaña.

"No a plomo, sino a cuchillo", dijo para mencionar a continuación lo difícil que es evitar que alguien en una multitud de 500 personas o más lo apuñale, pero quitó drama a sus palabras con humor.

"Yo soy tan 'salao' que no me muero y quedo en silla de ruedas", manifestó a los periodistas y otras personas deseosas de conocerlo que llenaban una sola sala en la que había presencia de personal de seguridad y agentes de Policía.

