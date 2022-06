Rodolfo Hernández revela que existe un plan para matarlo con arma blanca y cancela eventos públicos

Desde Miami, donde se encuentra de gira, el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, Rodolfo Hernández, denunció que tiene información de la existencia de un plan para matarlo, incluso reveló la forma como se llevaría a cabo el ataque.

"Están planificando destruirnos a través de falsos testimonios y testigos falsos. A lo último, pongale la firma, ya recibí las precauciones que estarían intentando matarme. Esa matada no es a plomo, será a cuchillo, ¿por qué a cuchillo?, porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme, vamos a un salón y hay que entrar. Ahí me ponen a cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500, están diciendo que me van a apuñalar. Soy tan salado que no me muero y quedo en silla de ruedas", dijo Hernández.

En un mensaje, publicado en Twitter, el candidato también informó que, por esta razón, cancela las apariciones en público hasta el día de las elecciones.

"Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones", escribió Hernández.

Rodolfo Hernández viajó este miércoles a Miami en donde busca conquistar a los votantes colombianos en esa ciudad, pero también en Estados Unidos. A Hernández, según cifras de la Registraduría Nacional, no e fue tan bien en el exterior, pues solo obtuvo 43.118 votos, es decir, el 13,88%.