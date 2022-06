Rodolfo Hernández llama “gavilla criminal” a los del Pacto Histórico tras filtración de videos

¿Este es el presidente que Colombia quiere? Con esa pregunta el candidato presidencial Rodolfo Hernández inicia un trino con el que se refiere al escándalo por la filtración de videos en los que miembros del Pacto Histórico se refieren a las estrategias de las demás campañas.

En el resto del trino, Hernández llama “gavilla criminal” a quienes hoy acompañan a Gustavo Petro en su aspiración presidencial .

“¿Este es el presidente que Colombia quiere? Colombia no merece ser gobernada por esta gavilla criminal. Recuerden que Petro no es Petro, Petro son todos esos politiqueros redomados con quienes anda”, escribió Hernández.

El candidato de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción se refiere a unos videos en los que aparece Roy Barreras, en una reunión de campaña, hablar de las estrategias para enfrentar a Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez , entre otros.

“Tenemos dos cosas por hacer: o dividir ese centro más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos antes de que llegara Gustavo, inclusive intentar salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros, o, todo lo contrario, porque Fajardo es una amenaza”, dice Barreras.

Además, Barreras, quien en diálogo con Blu Radio dijo que lo realmente grave es que haya espionaje a la campaña del Pacto Histórico , confirma que saben de acercamientos con presos en las cárceles y habla de “estallar” controladamente el tema antes de que explote por otro lado.

"Dirigentes del Pacto Histórico, ofreciéndoles la no extradición a los extraditables. Eso lo van a sacar pronto. Hay que estallarlo, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir, descalificarlo y no salir a decir: 'la persona que fue, quería decir otra cosa, o que la extradición es una cosa neocolonial, no, no no'".