"Espero que 6 millones de votantes que se vengan para acá y ganar con 12": Rodolfo Hernández

El candidato presidencial Rodolfo Hernández, que este domingo selló su paso a segunda vuelta con 5.953.209 de votos (28.15% de los sufragios), habló en Mañanas BLU sobre sus planteamientos y se defendió de las críticas en su contra.

“Vamos a ganar el 19 de julio, pero de lejos, vamos a superar los 12 millones de votos . Yo creo que muchos vendrán de los que le tienen pánico por lo que pueda representar Petro en la desestabilización de lo poco que tenemos. Ahí sí sería lo peor. Esos se van a venir, espero que sean 7 o 6 millones. Necesitamos un mandato claro, ganar por millones”, sostuvo el aspirante.

Según el exalcalde de Bucaramanga, los apoyos que ha recibido desde el Centro Democrático u otros partidos tradicionales no significan que vaya a cambiar su discurso.

“Yo necesito es votos para ganar, que yo sepa, en la Registraduría solo cuentan votos. Los que vengan los recibo con los brazos abiertos, lo que no les cambio es el discurso. Ese es el compromiso. Que voten por Colombia, que los ciudadanos pregunten a sus consciencias si entregarle la chequera a Piedad Córdoba, Roy Barreras, Armando Benedetti o a Rodolfo Hernández. Eso es lo que tienen que decidir”, declaró.

Hernández dio su palabra para cumplir lo prometido y pidió. “Juro por Dios y la patria que cumplo con mi eslogan: no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”, agregó el exalcalde de la capital santandereana.