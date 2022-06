“Estuvo un tiempo y se fue”: campaña de Rodolfo Hernández da su versión de fiesta en yate en Miami

Óscar Jahir Hernández, director de la campaña del candidato presidencial Rodolfo Hernández , se pronunció oficialmente tras la revelación de un video del exalcalde de Bucaramanga junto a un hijo en un yate en aguas de Miami con un grupo de jóvenes en bikini departiendo en una fiesta. El vocero aseguró que se trató de una invitación de un interlocutor en un restaurante en la capital de Florida.

“Les voy a contar la verdadera historia de lo que sucedió en Miami. El ingeniero asistió a un partido de la Selección de fútbol en Miami en época de recolección de firmar. Estuvo con su familia. Él en un restaurante recibió el cariño de la gente que estaba ahí, alguien lo invitó al yate y él fue con su hijo. Estuvo ahí también con unas personas que lo estaban apoyando en la recolección de firmas. Solo estuvo durante un tiempo y posteriormente se fue”, sostuvo Óscar Hernández.

Publicidad

El director de la campaña de Rodolfo Hernández aseguró que de momento se desconoce si el yate era propiedad de quien invitó al candidato o si era alquilado.

"En este momento desconozco quién fue la persona, tendremos que averiguar si es un conocido de los hijos o del ingeniero o simplemente era un simpatizante el que lo invitó al yate. No sabemos si el yate es de él, no sabemos si lo alquiló o no. Estamos hablando sobre supuestos. Yo no podría entregarle esa respuesta, pero lo que sí le puedo asegurar es que recibió una cordial invitación de alguien que se encontraba en el restaurante para ir al yate a compartir unos momentos con la gente que se encontraba ahí", dijo el vocero.

El director de campaña de Rodolfo Hernández, además, cuestionó la estigmatización de las jóvenes en la embarcación, señaladas de participar en “bacanales” por miembros del Pacto Histórico.

“Venimos teniendo un debate fuerte en contra de Rodolfo Hernández donde le están acusando de ser una persona que ataca las mujeres, pero la campaña de Petro ataca a las periodistas y ahora las que están en un yate porque para ellos estar allí, en Miami, en vacaciones, con mujeres en vestido de baño es cuestión de prostitución”, declaró el director de la campaña de Hernández.