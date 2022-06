"Jamás he puesto trampas a jueces y menos los he inmolado": Rodolfo Hernández a críticas de Petro

El candidato presidencial Rodolfo Hernández respondió a las críticas de su contendor, Gustavo Petro, que a través de redes sociales lo cuestionó por la respuesta con la que cerró la puerta a la posibilidad de un debate televisado antes de las elecciones de este domingo. En un duro trino, el exmandatario de Bucaramanga le recordó a Petro el holocausto del Palacio de Justicia, cometido tras la toma de la sede máxima del poder judicial en 1985 por el M-19, movimiento guerrillero del cual hizo parte el aspirante del Pacto Histórico.

Este jueves, la campaña de Petro citó a varios delegados de Hernández para pactar los términos del debate en una reunión a mediodía en las instalaciones de RTVC, pero los representantes del exalcalde de Bucaramanga no asistieron al encuentro ni aceptaron la invitación para conectarse de forma remota.

"Al afirmar que dejaba en manos de un tercero un tema tan complicado, (Petro) demostró que no estaba dispuesto a acatar" la orden judicial, aseguró Hernández, refiriéndose al Sistema de Medios Públicos, atribuyéndole el fracaso a su contendor.

Sin embargo, de acuerdo con el candidato del Pacto histórico, la salida de Hernández dejó en claro su rechazo a cumplir lo ordenado en el fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá.

"No se puede ser presidente y ponerles trampas a los jueces. Sin jueces, solo habrá dictadura y violencia. Nosotros acataremos y defenderemos la justicia", trinó Petro en la mañana de este viernes.

Detonado el rifirrafe en redes sociales, Hernández contrapunteó este viernes con la dura respuesta. "Doctor Petro, en toda mi vida jamás les he puesto trampas a los jueces y menos los he inmolado. Cómo me alegra que haya recapacitado y reconozca que sin jueces solo habrá dictadura y violencia. No se confunda", respondió el exalcalde de Bucaramanga.

La realización del debate entre Hernández y Petro había sido ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá, que falló una acción de tutela en el que se pedía escuchar las propuestas de ambos candidatos en un debate. La resolución del alto tribunal decía que los candidatos debían negociar este jueves las reglas y los temas y solicitar de forma conjunta al Sistema de Medios Públicos de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) la realización del debate.

"Era obvio que no podía haber asistido alguien porque Petro, en ningún momento, delegó a nadie ni tampoco concertó cita alguna al respecto", dijo el equipo de Hernández en un comunicado.