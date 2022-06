¿Quién tuvo la culpa del fracaso del debate presidencial? Debate en Mañanas Blu

Este miércoles fracasó la posibilidad de un debate entre los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Petro , el cual había sido ordenado a través de un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá. Desde la campaña del exalcalde de Bucaramanga se culpó a la de Petro; igual postura tomó la del aspirante del Pacto Histórico, que a través de su jefe de debate, Alfonso Prada, aseguró que se emplearon “triquiñuelas” para no cumplir la sentencia.

Los panelistas de Mañanas Blu expusieron sus distintos puntos de vista acerca de sobre quién recae la responsabilidad del fracaso.

“Existe un recurso que es pedir una aclaración que el ingeniero Rodolfo Hernández pidió y estamos en los términos y todavía no ha existido respuesta por parte del tribunal, entonces si el procedimiento cabe para un lado cabe para el otro. No entiendo por qué se habla de incumplimiento si la aclaración todavía no se ha surtido”, opinó María Consuelo Araujo.

“Rodolfo Hernández se dio la maña de sacar la famosa carta, rebuscadísima, como para parecer cumpliendo el fallo, pero también la sentencia no ayudaba nada, porque lo que decía era que había ponerse de acuerdo con RTVC , sino entre las partes. Creo que la campaña de Petro le dio papaya a Hernández”, afirmó Aurelio Suárez.

“Por meternos a ser hinchas de uno u otro candidato adoptamos unas posiciones que seguramente en otras circunstancia, no lo haríamos. Lo que hizo Rodolfo Hernández es lo que se llama coloquialmente una rabulada, una cosa que hacen los abogados charlatanes, los ignorantes. Ese escrito que a él le costó tanto trabajo leer es de esos que hacen los tinterillos que se paran con una mesita y una máquina de escribir al frente de los juzgados viendo a ver quién necesita un papelito. Se inventaban unos argumentos enrevesados”, dijo por su parte Héctor Riveros.

