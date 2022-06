Rodolfo Hernández acepta debatir con Gustavo Petro, pero pone condiciones

Este jueves, a través de un comunicado, Rodolfo Hernández aceptó debatir con Gustavo Petro . Esto se da luego de que el candidato de la Liga Anticorrupción anunciara públicamente que no asistiría a debates en la recta final de cara a las elecciones de segunda vuelta y, que su estrategia de campaña se difundiría por redes sociales.

Sin embargo, Hernández puso condiciones para dicho debate, que se dará luego de la orden de la sala séptima del Tribunal Superior de Bogotá, que tras una tutela de un grupo de ciudadanos, ordenara a los candidatos hacer un debate previo a las elecciones de este domingo, 19 de junio.

Justamente, en el comunicado, Hernández recalcó que el fallo ordenó que se debe "solicitar y programar de manera conjunta el debate", que deberá desarrollarse en un tiempo de 60 minutos, tal como lo indica el tribunal.

Dentro de las condiciones que puso el exalcalde de Bucaramanga está que el debate se haga en esa ciudad "por razones de seguridad y para facilitar las consultas". Además, le pidió a Petro que costee el debate, con sus "multillonarios recursos".

“Quién costeará los gastos de la transmisión que solo se puede hacer por el SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC. Supongo que usted dispondrá de sus multimillonarios recursos lo pertinente porque de mi parte no destinaré un solo peso, porque además considero que es un derroche innecesario de dineros. Toca que usted les pague a sus tutelantes los gastos de viaje y demás erogaciones porque ellos, los SEIS, deben asistir, sí o sí, porque de lo contrario incurriríamos en desacato por afectación grave de su derecho fundamental que sirvió de base a los magistrados que mayoritariamente adoptaron la decisión”, agrega Hernández

Otra de las condiciones del exalcalde de Bucaramanga se relaciona con qué periodistas deberían moderar el debate: “Propongo que los conductores del debate sean: Vicky Dávila, Darcy Quinn, Jesica de la Peña y tres hombres que escojamos de común acuerdo”.

Asimismo, propuso que el tiempo para responder sea mínimo de cinco minutos por cada pregunta.

“No he podido aprender a decir mentiras, por salir del paso. Mi formación profesional y mi vida se caracteriza por la argumentación y no por la demagogia”, concluye.

Por su parte, Gustavo Petro, quien había minutos antes reiterado en Blu Radio la necesidad de debatir, respondió en un comunicado que se alegra que Hernández acepte debatir, pero le recriminó duramente las condiciones para la realización del debate.

“Me alegra que usted acepte debatir. Usted no quería, le obligan. Sin embargo, yo no pongo condiciones a este debate. Ninguna. Dejo en manos del Sistema de Medios Públicos RTVC todos los detalles del debate: desde los y las moderadoras, hasta los temas, incluidos, por supuesto, los que usted plantea”, respondió Petro en la comunicación.

Petro también le dijo a Hernández que su aceptación es una burla al debate y un “desprecio a los millones de colombianos que tienen derecho a contrastar sus programas”.