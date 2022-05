"La verdadera encuesta será el domingo": Marelen Castillo, fórmula de Rodolfo Hernández

A menos de una semana de las elecciones presidenciales, las encuestas destacan el crecimiento del candidato Rodolfo Hernández que entra a competir con muchas probabilidades de llegar a segunda vuelta. Este lunes, en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, conversaremos con la fórmula del aspirante, Marelen Castillo, la mujer que podría ocupar la Vicepresidencia de Colombia.

"Los colombianos son los que tendrán que tomar la decisión, claro que veo un repunteo en las encuestas, pero la verdadera encuesta será el domingo 29 de mayo , ese día sabremos cuáles son los resultados. ¿Qué es lo que encontramos? Que cuando vamos a las regiones uno encuentra el optimismo, la esperanza de la gente, cada vez son más nuestros seguidores, nuestros voluntarios rodolfistas", sostuvo Castillo.

"La muestra de cómo va a ser nuestra gestión en el gobierno es mi presencia. Yo estoy aquí por méritos, no conocía al ingeniero Rodolfo Hernández hasta hace tres meses. Alguien me pidió presentar mi hoja de vida cuando él, por ciertas circunstancias, no tenía su fórmula vicepresidencial después de haberse hecho algunas ofertas y después otras declinadas. Llegué aquí por méritos", agregó.

La fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, dijo el país puede superar la polarización a través de una persona diferente, además sostuvo que para lograr los cambios necesarios contra la corrupción haría falta más que cuatro años, pero se sentarían las bases en un gobierno.

" Cuando uno quiere acabar con la corrupción se tiene que hacer un cambio de fondo. La corrupción es algo que está en Colombia, vemos que le país no avanza. Los indicadores de transparencia lo demuestran. No sigo que eso se logre en cuatro años, pero dejaremos los cimientos. Claro, hay que generar estrategias para poderlo hacer. Eso va a generar los ahorros para que hagamos las inversiones", sostuvo.

Según Castillo, el modo de hacer política de la campaña de Hernández es distinta a las formas tradicionales, lejos de marrullas políticas y clientelismo.

"No hablamos de alianzas, el que quiera venir es bienvenido. Todo suma. Cuando sumamos somos más. Poco a poco vamos a ver cómo se van afinando conversaciones", sostuvo Castillo.