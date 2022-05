“¿Les parece poco?”: Rodolfo Hernández a sobre si su única propuesta es luchar contra la corrupción

El candidato presidencial Rodolfo Hernández, en entrevista con Mañanas BLU, respondió a quienes lo critican por centrar su programa de Gobierno en la consigna de luchar contra la corrupción.

"¿Le parece poquito hacer lo que ha sido capaz ninguno? Yo he aprendido que la comunicación tiene tres patas, primero, solamente lo concreto motiva. Segundo, el producto y su vemntaja es líder en su comunicación. Tercero, es simplicidad. ¿Les parece poquito hacer lo que no han podido hacer 10 presidentes hacia atrás?", sostuvo el aspirante presidencial.

"Vamos a hacer lo que ningún presidente se ha atrevido a hacer que es hablar a todos los ladrones y hacerse elegir con la gavilla que pide puestos y contratos. Los acuerdos programáticos son simplemente reunión de ladrones que hablan qué se ha robado usted y qué me he robado yo", añadió.

Hernández, además, contestó a los cuestionamientos en su contra por el escándalo de Vitalogic y aseguró que el proceso judicial es una retaliación de politiqueros. De acuerdo con el exalcalde de Bucaramanga, los señalamientos en su contra son un 'refrito' de seis años y "no se robó un peso".

"Yo no me robé un peso, tengo el alma limpia. Me están creyendo los colombianos. Eso lleva seis años (...) es un 'refrito'. Como los políticos explotaban el relleno El Carrasco, no pasaba nada. Eso lo tenía el Partido Liberal", indicó.