“A palabra necias oídos sordos”: Rodolfo Hernández responde a Gustavo Petro en Mañanas BLU

El candidato presidencial de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, Rodolfo Hernández, en entrevista con BLU Radio respondió a las afirmaciones del también candidato Gustavo Petro, quien le dijo el domingo “millonario y corrupto”.

“A palabras necias, oídos sordos. No puedo gastar mi energía, ni concentrar el apoyo que he recibido de los colombianos en contestar algunas agresiones que no son ciertas” dijo.

Agregó que cree que ganará en segunda vuelta y que, por lo tanto, quitó la posibilidad de apoyar a Petro en caso de que haya segunda vuelta y él no pase.

Respecto a las denuncias del candidato del Pacto Histórico sobre la supuesta intención del Gobierno de aplazar las elecciones, Hernández dijo que es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos.

Sobre la invitación de Petro a una reunión para tratar el tema, el exalcalde de Bucaramanga dijo que no asistirá.

“Eso está cancelado. No le pierdo tiempo a eso”, puntualizó.

El candidato presidencial Rodolfo Hernández, considerado como la sorpresa de las elecciones por su comportamiento ascendente en las encuestas , habla en Mañanas BLU sobre sus propuestas de campaña, así como de diversos de coyuntura política.

Según la más reciente encuesta Invamer, de enfrentarse en una eventual segunda vuelta, Gustavo Petro (Pacto Histórico) y Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Contra la Corrupción) obtendrían un empate técnico, dado que la diferencia entre los dos candidatos es menor al margen de error de la encuesta. Petro, según los resultados del estudio, obtendría 50 % de los votos, mientras Hernández alcanzaría el 47,4 %.