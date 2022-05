"No estoy bravo, yo hablo así": Rodolfo Hernández a Néstor Morales por pedirle calma en entrevista

Rodolfo Hernández, candidato a la Presidencia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, habló con Mañanas BLU sobre sus propuestas, los procesos que se llevan en su contra y sus aspiraciones para llegar a la Casa de Nariño.

Durante la conversación, el exalcalde de Bucaramanga también se refirió a temas de agro, reforma tributaria y pensional.

No obstante, en su intervención tuvo momentos de subida de tono, a lo que Néstor Morales, director de Mañanas BLU, le pidió que bajara los ánimos durante la entrevista.

“No estoy caliente. Yo no regaño a nadie, no estoy bravo, yo hablo así. Mi personalidad es esa, no la voy a cambiar”, puntualizó Hernández.

A su vez, Hernández explicó algunas propuestas que han generado polémica y apoyo entre varios sectores de la sociedad colombiana, como volver la Casa de Nariño un museo y dejar de gastar plata pública en mercados para que cocinen en la Presidencia.

“Se gastan 200 millones de pesos en mercado mensual. Toda esa burocracia en consejerías por cuenta de los pobres vale 1.500 millones de pesos al día. Ni un emperador, trayendo esa plata al presente, se gastaría eso”, precisó.

“Millones de colombianos con hambre, sin poder acceder a la educación, y el presidente de la republica con 6 aviones, 58 carros, 38 cocineros ¿eso para qué? El presidente de la República debe vivir en su justa medida, ¿por qué no puede vivir así?”, insistió.

Finalmente, Hernández insistió que si llega al primer cargo de la nación viviría en su casa, un apartamento en Bogotá donde despacharía los asuntos de la nación.

